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Для проходження ВЛК: єЧерга доступна в усіх військових поліклініках

3 Листопада 2023, 11:57
Ольга Боднарчук редактор
Для проходження ВЛК: єЧерга доступна в усіх військових поліклініках
Джерело: Unsplash

Електронна черга для проходження ВЛК вже доступна для всіх військовослужбовців у відповідних поліклініках. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Тепер для запису на обов’язковий медогляд та до профільних спеціалістів потрібно скористатися єЧергою.

Як користуватися єЧергою

Для цього варто звернутися до реєстратури поліклініки або до начальника медичної служби військової частини.

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Доступ до електронної черги на ВЛК мають всі начмеди частин. Вони звертаються до необхідного медзаклду та реєструють військових за інструкцією.

Для чого єЧерга

У Міноборони кажуть, перевагою електронної черги є те, що військовим не доводиться приходити у медзаклад о восьмій ранку та чекати свого прийому. Тепер можна заздалегідь записатися на зручний час.

Також згідно даних єЧерги у поліклініках аналізують завантаженість та необхідність спеціалістів.

Елетронну чергу Міноборони запровадило навесні цього року.

Протягом останнього місяця майже половина військовослужбовців скористалися послугою.

єЧерга доступна у всіх військових поліклініках, де проводять амбулаторне обстеження для ВЛК.

Найчастіше сервісом користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці.

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Джерело
Міноборони
Теги
військовослужбовці Міноборони
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