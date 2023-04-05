Американські вчені створили полімерні мікрочастинки, які можна наповнювати ліками і доставляти в організм через шприц з голкою. Навіщо?

Щоб полегшити лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями (особливо тих, хто забуває вчасно приймати препарати). Кілька наукових лабораторій займаються розробленням безпечного й доступного способу дозованого введення медикаментів в організм, за якого препарат вивільнятиметься потрібними дозами у потрібні проміжки часу.

Науковці Університету Райса створили систему з мікрочастинок в ін’єкції, які завантажені ліками й самостійно розчиняються в організмі, взагалі не потребуючи уваги пацієнта.

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За допомогою технологій 3D-друку та м’якої літографії створені мікроскопічні циліндри із полімеру з молочної та гліколевої кислоти, які є біосумісними та біорозкладними, а їхній розмір дає змогу вводити їх у кількості кількох сотень звичайною ін’єкцією з голкою для підшкірного введення.

У центрі цих мікрочастинок є отвір, через який їх можна заповнити потрібними ліками і закрити нагріванням. Змінюючи структуру полімеру, вчені змогли керувати часом, за який мікрочастинки розкладаються в організмі, а отже – вивільнюють ліки. Тож, зробивши одну ін’єкцію, можна домогтися почергового дозованого вивільнення медикаменту у процесі їхньої деградації.

Перші випробування мікрочастинок на мишах показали, що циліндри успішно вивільняють препарат на 10-й, 15-й, 17-й або 36-й день, у залежності від структури, не погіршуючи при цьому його біоактивність.

Автори зазначають, що розроблені ними мікрочастинки недорогі та легко виготовляються, тож вони можуть згодитися для тривалого введення ліків, у тому числі білків, не додаючи пацієнтам клопоту. Однак наступні дослідження покажуть, наскільки безпечним і доцільним є використання такого методу у терапії людей.

Джерело: Nauka.ua