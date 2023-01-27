Дефіцит онкопрепаратів, що закуповуються за кошти держбюджету, який виник в силу низки об’єктивних і суб’єктивних причин, буде повністю закритий до середини лютого. Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив в Об’єднаному ефірі українських телеканалів

– Проблема відсутності в клініках онкопрепаратів, закуплених за кошти держбюджету, буде вирішена до середини лютого, – прогнозує міністр.

Зокрема, за словами Ляшка, він особисто провів зустрічі з міністром охорони здоров’я Польщі, оскільки більшу частину онкологічних препаратів постачав на територію України саме польський виробник.

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– За результатами цієї зустрічі вдалося досягти домовленості, і вже до кінця цього тижня очікуємо автомобіль з першою групою препаратів, – зазначив Ляшко.

Крім того, за словами міністра, було проведено нараду з послом Франції в Україні, оскільки є залишки певних препаратів французького виробника, які він обіцяє поставити в Україну.

Ляшко також повідомив, що на початку січня отримано дозвіл на закупівлі за екстреними процедурами за кошти держбюджету 2023 року критичних препаратів і вже оголошені торги.

Міністр також нагадав, що МОЗ у партнерстві з Єврокомісією продовжує програму медичної евакуації для лікування за кордоном пацієнтів, які не можуть отримати лікування в Україні.

Джерело: Об’єднаний ефір

Фото: Ляшко Facebook