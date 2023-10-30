Під час системного вивчення різних досліджень, опублікованих у період з 2012 по 2023 роки, вчені з’ясували позитивний вплив вживання риби на ризик розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ).

Узагальнені дані 18 відібраних досліджень, проведених у десяти країнах, засвідчили, що за більш високого споживання риби ризик серцево-судинних захворювань знижується на 8%.

Метааналіз виявив значну користь від споживання 50 г риби щодня або двох-трьох порцій у 150 г щотижня.

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Зокрема, споживання жирної риби, багатої на омега-3 поліненасичені жирні кислоти, було пов’язане зі зниженням на 12% ризику смертельних і несмертельних ССЗ завдяки протизапальним властивостям і здатності знижувати агрегацію тромбоцитів.

Однак при високому споживанні смаженої риби спостерігалося збільшення ризику серцево-судинних захворювань, що пояснювалося наявністю насичених жирних кислот у рослинній олії.

Зазначається, що отримані результати узгоджуються з наявними уявленнями про споживання риби як профілактичного заходу проти серцево-судинних захворювань, хоча із застереженням щодо можливого впливу речовин, що забруднюють воду, як-от ртуть і мікропластик.

За словами вчених, аналіз потребує більш комплексних досліджень для точного з’ясування взаємозв’язку між споживанням риби, здоров’ям людини і забрудненням навколишнього середовища.

Джерело: Medical News