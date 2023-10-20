Фахівці Онкологічного центру Волинської обласної лікарні видалили у жінки пухлину вагою 20 кг. Як пізніше показали гістологічні дослідження, утворення виявилося раковим.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Проблему жінка запідозрила півроку тому, коли стала швидко поправлятися, і спочатку особливого занепокоєння це не викликало. Тест на вагітність виявився негативним, – ідеться в повідомленні.

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За словами медиків, жінка сіла на дієту, і начебто худла, але живіт продовжував рости. І тоді вона вперше за 10 років усе ж звернулася до гінеколога. На УЗД виявили пухлину.

Зазначається, що зволікати з операцією було нікуди, оскільки пухлина могла луснути і спричинити сильну кровотечу. Це призвело б до великої втрати крові і, зрештою, до летального результату. Також існувала велика загроза ураження інших органів, і врятувати пацієнтку було б набагато важче.

– Це той випадок, коли дуже важливо вчасно звертатися по допомогу навіть за найменших сумнівів у своєму здоров’ї, щоб не затягувати в подібні ситуації. Адже жінка має проходити обстеження у гінеколога щороку, – нагадують медики.

Як повідомляється, операція тривала дві години. Гістологія підтвердила рак. Лікарі попередньо встановили першу А стадію захворювання. Інших розростань навколо не виявили, проте взяли необхідну кількість біопсії, щоб остаточно зрозуміти ступінь ураження, оскільки від цього залежатиме подальше лікування.

Поки що пацієнтка почувається задовільно, до отримання всіх результатів обстежень перебуватиме в онкоцентрі.

Джерело: Волинська обласна лікарня