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Інфекційні хвороби: в Україні щороку фіксують 6 млн випадків

6 Листопада 2023, 17:08
Ольга Боднарчук редактор
Інфекційні хвороби: в Україні щороку фіксують 6 млн випадків
Джерело: Pexels

Щороку в Україні фіксують приблизно 6 млн випадків інфекційних захворювань. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

Які інфекційні хвороби найпоширеніші

Найпоширенішими хворобами є грип та гострі респіраторні інфекції — це 98% всіх інфекційних хвороб.

Пік зростання показників зазвичай випадає на 40 тиждень року, тобто початок жовтня. У МОЗ наголошують, важливо попередити тяжкий перебіг захворювань. Там кажуть, вакцинація – найкращий варіант.

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– Щорічна вакцинація є найдієвішою профілактикою грипу, – наголошують у МОЗ.

Щеплення від грипу є лише рекомендованою процедурою, тому не входить до переліку безоплатних. У Міністерстві також нагадують про вакцину від Covid-19, її можна поєднувати з щепленням проти грипу.

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Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація МОЗ хвороби
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