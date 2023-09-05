В Україні зафіксовано кілька випадків кору, серйозної хвороби, яка може спричинити важкі ускладнення, а також призвести до інвалідності і навіть смерті. Поради МОЗ, як вберегтися від небезпечної хвороби – у нашому матеріалі.
Інфекція вкрай заразна, вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом при кашлі, чханні або розмові інфікованої людини. З 10 невакцинованих або осіб з послабленим імунітетом, які контактували з хворим, 9 можуть захворіти.
У зоні ризику:
- діти молодшого віку, особливо ті, хто хворіють на бронхіальну астму, діабет, муковісцидоз, онкологічні та інші захворювання;
- особи з послабленим імунітетом, які контактували з хворим;
- вагітні, які мають високий ризик передчасних пологів або народження дитини з вадами – низькою вагою, пошкодженням головного мозку тощо.
Специфічного лікування проти кору не існує. Єдиний ефективний, надійний і безпечний спосіб вберегтися від хвороби – вакцинація.
У МОЗ радять проводити своєчасні щеплення дітей від кору, краснухи та паротиту. Достатньо двох доз вакцини: першу дитині вводять у 12 місяців, другу – у шість років.
Дорослі також можуть вакцинуватися. Для цього потрібно отримати одне чи два щеплення з інтервалом щонайменше у 30 днів. Краще за все, до вагітності, адже деяким жінкам вакцинація від кору протипоказана.
Як ще можно захиститися від кору
- Уникати контакту з людьми, які хворіють на кір та негайно звернутися до лікаря, якщо це сталося.
- Ретельно мити руки з милом і водою.
- Використувати маску.
Джерело: МОЗ