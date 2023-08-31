Як зазначають українські експерти, є батьки, які свідомо відмовляються вакцинувати дітей проти кору.

Серед типових причин відмови від щеплення:

релігійні переконання;

надії на природний імунітет;

побоювання побічних ефектів тощо.

– Вакцинування від інфекційних хвороб під час війни – важливий компонент індивідуального імунного захисту, – наголошує дитячий лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв.

За словами медика, кір дуже швидко поширюється повітряно-крапельним шляхом і призводить до тяжких ускладнень, як-от пневмонія, отит, енцефаліт і паненцефаліт.

– На мою думку, батьки не до кінця розуміють ризики захворювання. У них є певні зобов’язання перед дітьми, – упевнений дитячий лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України нагадали, що під час останньої епідемії кору в Україні (2017-2019 рр.) захворіло 115 тис. осіб, 41 з яких померла.

Особливо гостро стоїть питання вакцинації дітей напередодні шкільного року. Інфекція швидко поширюється в місцях скупчення людей, малих групах.

Вакцинація є єдиним надійним способом, щоб захистити себе та дитину від захворювання. Крім того, для набуття колективного імунітету принаймні 95% осіб мають бути вакциновані.