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Вакцинация

Не до конца понимают риски: эксперты назвали причины отказа родителей прививать детей от кори

31 августа 2023, 11:28
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Дитина в лікаря, медогляд
Источник: Depositphotos

Как отмечают украинские эксперты, есть родители, сознательно отказывающиеся вакцинировать детей против кори.

Среди типичных причин отказа от прививки:

  • религиозные убеждения;
  • надежды на естественный иммунитет;
  • опасения побочных эффектов и т.д.

— Вакцинирование от инфекционных болезней во время войны — важный компонент индивидуальной иммунной защиты, — отмечает детский врач-инфекционист Сергей Крамарев.

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По словам медика, корь очень быстро распространяется воздушно-капельным путем и приводит к тяжелым осложнениям, таким как пневмония, отит, энцефалит и паненцефалит.

По моему мнению, родители не до конца понимают риски заболевания. У них есть определенные обязательства перед детьми, — уверен детский врач-инфекционист Федор Лапий.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины напомнили, что во время последней эпидемии кори в Украине (2017-2019 гг.) заболели 115 тыс. человек, 41 из которых умер. 

Особенно остро стоит вопрос вакцинации детей накануне школьного года. Инфекция быстро распространяется в местах скопления людей, малых группах. 

Вакцинация является единственным надежным способом, чтобы защитить себя и ребенка от заболевания. Кроме того, для обретения коллективного иммунитета по крайней мере 95% лиц должны быть вакцинированы.

Источник
Центр общественного здоровья
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