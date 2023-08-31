Как отмечают украинские эксперты, есть родители, сознательно отказывающиеся вакцинировать детей против кори.

Среди типичных причин отказа от прививки:

религиозные убеждения;

надежды на естественный иммунитет;

опасения побочных эффектов и т.д.

— Вакцинирование от инфекционных болезней во время войны — важный компонент индивидуальной иммунной защиты, — отмечает детский врач-инфекционист Сергей Крамарев.

По словам медика, корь очень быстро распространяется воздушно-капельным путем и приводит к тяжелым осложнениям, таким как пневмония, отит, энцефалит и паненцефалит.

— По моему мнению, родители не до конца понимают риски заболевания. У них есть определенные обязательства перед детьми, — уверен детский врач-инфекционист Федор Лапий.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины напомнили, что во время последней эпидемии кори в Украине (2017-2019 гг.) заболели 115 тыс. человек, 41 из которых умер.

Особенно остро стоит вопрос вакцинации детей накануне школьного года. Инфекция быстро распространяется в местах скопления людей, малых группах.

Вакцинация является единственным надежным способом, чтобы защитить себя и ребенка от заболевания. Кроме того, для обретения коллективного иммунитета по крайней мере 95% лиц должны быть вакцинированы.