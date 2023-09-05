В Украине зафиксировано несколько случаев кори, серьезной болезни, которая может вызвать тяжелые осложнения, а также привести к инвалидности и даже смерти. Советы Минздрава, как уберечься от опасной болезни — в нашем материале.

Инфекция крайне заразна, вирус распространяется воздушно-капельным путем при кашле, чихании или разговоре инфицированного человека. Из 10 невакцинированных или лиц с ослабленным иммунитетом, которые контактировали с больным, 9 могут заболеть.

В зоне риска:

дети младшего возраста, особенно те, кто болеют бронхиальной астмой, диабетом, муковисцидозом, онкологическими и другими заболеваниями;

лица с ослабленным иммунитетом, которые контактировали с больным;

беременные, которые имеют высокий риск преждевременных родов или рождения ребенка с пороками — низким весом, повреждением головного мозга и тому подобное.

Специфического лечения против кори не существует. Единственный эффективный, надежный и безопасный способ уберечься от болезни — вакцинация.

В Минздраве советуют проводить своевременные прививки детей от кори, краснухи и паротита. Достаточно двух доз вакцины: первую ребенку вводят в 12 месяцев, вторую — в шесть лет.

Взрослые также могут вакцинироваться. Для этого нужно получить одну или две прививки с интервалом не менее 30 дней. Лучше всего — до беременности, ведь некоторым женщинам вакцинация от кори противопоказана.

Как еще можно защититься от кори

Избегать контакта с людьми, которые болеют корью, и немедленно обратиться к врачу, если это произошло. Тщательно мыть руки с мылом и водой. Использовать маску.

Источник: МИНЗДРАВ