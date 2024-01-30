Компанія Neuralink американського мільярдера Ілона Маска вперше у світі вживила електронний чип у мозок людини. Як заявив сам Маск, потенційно цей пристрій дасть змогу керувати телефоном або комп’ютером, а через них майже будь-яким пристроєм просто за допомогою думки.

– У чипі є тисячі електродів, які зчитують інформацію з мозку, включаючи активність нейронів, пов’язаних із моторикою. Далі нервові сигнали надсилаються на комп’ютер, де вони будуть дешифровані, – йдеться в повідомленні.

Допомогти паралізованим людям

Зазначається, що Neuralink Corp розробляє мозковий імплантат, який прагне допомогти паралізованим людям знову ходити та вилікувати інші неврологічні захворювання. Також очікується, що за допомогою такого чіпа комп’ютери та смартфони можна буде використовувати без допомоги рук.

Зараз дивляться

У самій компанії також кажуть, що мають на меті не тільки створення високотехнологічних протезів для людей з інвалідністю, а й поліпшити здібності людини.

– Першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Уявіть собі, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше, ніж швидкий принтер або аукціоніст. Це мета, – заявив Ілон Маск.

Перше випробування на людях

Набір добровольців для клінічних випробувань з імплантації імплантів у мозок компанія розпочала у вересні 2023 року.

Це стало можливим після того, як наприкінці травня минулого року Управління з контролю якості харчових продуктів і медикаментів США дозволило компанії провести перше випробування імпланта на людях.

Не завадило й те, що Neuralink проводила досліди на тваринах і звинувачена зоозахисниками в жорстокому поводженні з тваринами.

Компанія шукає добровольців

Компанія заявила, що шукає хворих до 40 років для участі у випробуваннях на людях. Суть операції полягає в тому, що хірург видалить частину черепа тестового пацієнта, перш ніж роботизована система займеться імплантацією 64 ниток, вистелених електродами, в їхній мозок.

Зі свого боку критики ідеї Neuralink відзначають потенційні проблеми з літієвою батареєю пристрою і сумніваються в можливості витягти його з голови, не пошкодивши мозкові тканини.