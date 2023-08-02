Згідно з даними благодійної організації Houp Foundation, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну серйозних поранень зазнало 200 тис. українців, із яких приблизно 10% було проведено ампутацію.

На думку експертів організації, від 20 до 50 тис. українців втратили одну або більше кінцівок. Таким чином, рівень ампутацій в Україні може досягати часів Першої світової війни, коли кінцівки втратили близько 67 тис. німців і 41 тис. британців.

Журналісти видання The Wall Street Journal, своєю чергою, на основі даних протезних компаній, лікарів і благодійних організацій, вважають, що кількість українців з ампутацією може бути більшою.

Зазначається, що вартість сучасних протезів може досягати €50 тис., тоді як українські військові отримують у разі поранення приблизно €20 тис.