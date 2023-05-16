Керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург обнадіяла, що Covid-19 у Києві відступає. За минулий тиждень зареєстровано десь близько п’ятиста хворих.

– Був сплеск у березні, навіть у квітні. Показники доходили до 1,6 тис. пацієнтів за тиждень, десь 250 у стаціонарі. Але це не ті тисячі, як раніше. Зараз у нас максимум сто пацієнтів на ранок. Вони не у важкому стані, – повідомила вона.

За інформацією Гінзбург, за час пандемії (з березня 2020 року) у Києві було зафіксовано 517,3 тис. випадків Covid-19.

Варто враховувати, що хвороба, яка забрала стільки життів, набула сезонного характеру, тому треба серйозно ставитися до вакцинації. Адже не виключено, що восени коронавірус знову активізується.

Наразі в місті доступні вакцини CoronaVac, Pfizer і Janssen.