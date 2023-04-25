Поліція Кенії виявила 67 тіл членів місцевого культу, які вірили, що потраплять до раю, якщо заморять себе голодом. Пошуки мертвих і живих сектантів тривають, оскільки Кенійський Червоний Хрест повідомляє, що зникли безвісти 112 осіб.

Минулого тижня поліція почала прочісувати 325 гектарів лісу, що оточує міжнародну церкву “Добрі вісті”, після отримання інформації від правозахисників і місцевих жителів про діяльність секти.

Як стало відомо, лідер церкви Пол Маккензі Нтенге закликав своїх послідовників постити до смерті, щоб зустріти Ісуса. Він перебуває під вартою в очікуванні суду. Вважається, що деякі з його прихильників все ще можуть ховатися в кущах навколо Шакахола.

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Міністр внутрішніх справ Кенії Кітуре Кіндікі заявив, що початкові висновки свідчать про вчинення великомасштабних злочинів відповідно до національних і міжнародних законів.

– Поки держава, як і раніше, поважає свободу віросповідання, винні мають понести суворе покарання, – написав він у Twitter.

В одній могилі знайшли цілу сім’ю з трьох дітей та їхніх батьків.

Нтенге був заарештований минулого місяця після того, як двоє дітей померли від голоду, перебуваючи під опікою своїх батьків. Він був звільнений під заставу в 100 000 кенійських шилінгів (590 фунтів стерлінгів), але здався поліції після рейду в Шакахола.

У минулому заходи з регулювання релігії в країні з переважним християнським населенням викликали запеклий опір і розглядалися як спроби підірвати конституційні гарантії відділення церкви від держави.