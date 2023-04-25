Полиция Кении обнаружила 67 тел членов местного культа, которые верили, что попадут в рай, если уморят себя голодом. Поиски мертвых и живых сектантов продолжаются, поскольку Кенийский Красный Крест сообщает, что пропали без вести 112 человек.

На прошлой неделе полиция начала прочесывать 325 гектаров леса, окружающего международную церковь Благие вести, после получения информации от правозащитников и местных жителей о деятельности секты.

Как стало известно, лидер церкви Пол Маккензи Нтенге призывал своих последователей поститься до смерти, чтобы встретить Иисуса. Он находится под стражей в ожидании суда. Считается, что некоторые из его приверженцев все еще могут прятаться в кустах вокруг Шакахола.

Министр внутренних дел Кении Китуре Киндики заявил, что первоначальные выводы свидетельствуют о совершении крупномасштабных преступлений в соответствии с национальными и международными законами.

— Пока государство по-прежнему уважает свободу вероисповедания, виновные должны понести суровое наказание, — написал он в Twitter.

В одной могиле нашли целую семью из трех детей и их родителей.

Нтенге был арестован в прошлом месяце после того, как двое детей умерли от голода, находясь на попечении своих родителей. Он был освобожден под залог в 100 000 кенийских шиллингов (590 фунтов стерлингов), но сдался полиции после рейда в Шакахола.

В прошлом меры по регулированию религии в стране с преобладающим христианским населением вызывали ожесточенное сопротивление и рассматривались как попытки подорвать конституционные гарантии отделения церкви от государства.