Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило статистику захворюваності на коронавірусну інфекцію в період з 17 по 23 лютого 2023 року.

У відомстві повідомляють, що на минулому тижні в Україні зафіксовано 9 792 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них 1 092 дитини та 274 медпрацівників. При цьому вакцину проти Covid-19 отримали 33 114 осіб, що на 1,1% більше, ніж тижнем раніше.

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Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 2 940 осіб;

летальних випадків — 102 ;

; видужало – 11 351 людина.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 399 231 особа;

одужало – 5 271 890 осіб;

летальних випадків – 111 296;

проведено тестування (методом ПЛР та експрес) – 34 413 651.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 285 495 осіб, з них дві дози отримали 15 445 672 особи, першу бустерну дозу – 3 108 737 осіб, другу бустерну дозу – 253 358 осіб. Важливо, що майже 839 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12,3 млн. – першу бустерну дозу.

У МОЗ нагадали, що вакцинація – єдиний спосіб уберегти себе від тяжкого перебігу та смерті від Covid-19. Особливо важливо зробити щеплення людям, які мають хронічні захворювання і людям похилого віку, які знаходяться в групі ризику.