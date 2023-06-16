Операцію 49-річному пацієнту, що страждав на пухлину мозку, здійснювала велика мультидисциплінарна команда лікарів: хірургів, нейрофізіологів, анестезіологів та логопедів.

AWAKE SURGERY – така міжнародна назва спеціальної методики проведення операції, під час якої пацієнта будять перед безпосереднім видаленням пухлини. І цю частину втручання людина на операційному столі перебуває при тямі.

Це необхідно для того, аби під час видалення утворення не пошкодити функціонально важливі структури мозку.

49-річний Олександр зі Львова у вересні дізнався, що у його дружини рак. Тоді в чоловіка стався перший судомний напад. Гадав, що це виключно через стрес, і всі сили спрямував на лікування дружини.

Цьогоріч, у лютому, коли син Олександра пішов на війну – знову стрес і знову судоми. Більше того, відтоді напади стаються щодня – по п’ять і більше разів. Ще з’явився сильний головний біль, порушення пам’яті та мовлення.

Після обстеження у лікарні Святого Пантелеймона була виявлена пухлина мозку розміром 6 на 5 сантиметрів. Новоутворення вразило ліву лобно-скроневу частину, яка відповідає за мовлення, пам’ять та рухи. Пацієнт потребував термінової операції.

Нейрохірурги відкрили черепну коробку, а, дійшовши до кори головного мозку, почали пробудження пацієнта. Цілих 50 хвилин чоловік перебуває при свідомості та відповідає на контрольні запитання логопеда.

Нейрохірурги тим часом обережно видаляють пухлину. Їм вдається уникнути пошкодження життєво важливих ділянок мозку! Операція тривала 3 години та пройшла успішно.

Вже на наступний день після втручання Олександра перевели з реанімації до звичайної палати. А на 5-й день чоловік поїхав додому.

Пухлини більше немає, як і судомних нападів. Дружина поборола рак. Для повного щастя Олександрові не вистачає лише перемоги України та повернення сина з фронту.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова