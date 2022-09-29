Військового медика Мар’яну Мамонову, яка 25 вересня народила у Луцькому перинатальному центрі доньку, вже виписали з лікарні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника офісу Президента України Кирило Тимошенко.

– Мар’яна – військовий медик, наш герой, потрапила в полон на початку квітня цього року. Повернулася додому 21 вересня, а в ніч на 25 вересня народила дочку. Сталося диво! – пише Кирило Тимошенко.

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Заступник керівника офісу Президента також повідомив, що молоду маму та її доньку, яку назвали Ганною, зустрів та привітав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

– Держава подбає, щоб сім’я почувала себе комфортно і мала все необхідне. Радий, що маленька Аня буде рости у себе вдома, у вільній країні! – констатує Кирило Тимошенко.

Джерело: Кирило Тимошенко