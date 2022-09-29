Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Малу назвали Ганною: військового медика Мар’яну Мамонову виписали з лікарні

29 Вересня 2022, 13:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Марьяна Маомонов

Військового медика Мар’яну Мамонову, яка 25 вересня народила у Луцькому перинатальному центрі доньку, вже виписали з лікарні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника офісу Президента України Кирило Тимошенко.

– Мар’яна – військовий медик, наш герой, потрапила в полон на початку квітня цього року. Повернулася додому 21 вересня, а в ніч на 25 вересня народила дочку. Сталося диво! – пише Кирило Тимошенко.

Читайте також:
вагітністьПід обстрілами, у сховищах: в одному з пологових будинків Києва за дні війни народилися майже пів сотні дітей

Зараз дивляться

Заступник керівника офісу Президента також повідомив, що молоду маму та її доньку, яку назвали Ганною, зустрів та привітав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

– Держава подбає, щоб сім’я почувала себе комфортно і мала все необхідне. Радий, що маленька Аня буде рости у себе вдома, у вільній країні! – констатує Кирило Тимошенко.

Джерело: Кирило Тимошенко

Теги
Війна в Україні військовослужбовці звільнені з полону Медики новонароджені
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь