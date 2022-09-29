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Малышку назвали Анной: военного медика Марьяну Мамонову выписали из больницы

29 сентября 2022, 13:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Марьяна Маомонов

Военного медика Марьяну Мамонову, которая 25 сентября родила в Луцком перинатальном центре дочь, уже выписали из больницы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

— Марьяна — военный медик, наш герой, попала в плен в начале апреля этого года. Вернулась домой 21 сентября, а в ночь на 25 сентября родила дочь. Случилось чудо! — пишет Кирилл Тимошенко.

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Заместитель руководителя Офиса Президента также сообщил, что молодую маму и ее дочурку, которую назвали Анной, встретил и поздравил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

— Государство позаботится, чтобы семья чувствовала себя комфортно и имела все необходимое. Рад, что маленькая Аня будет расти у себя дома, в свободной стране! — констатирует Кирилл Тимошенко.

Источник: Кирилл Тимошенко

Теги
Війна в Україні військовослужбовці звільнені з полону Медики новонароджені
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