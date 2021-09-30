У віці 105 років померла від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, американка з італійським корінням Прімєтта Джакопіні. Вийшло так, що її життя почалося з пандемії і пандемією закінчилося.

Вона прожила життя, повне пригод, на двох континентах – європейському та американському. Закохалася в льотчика-винищувача часів Другої світової війни, насилу втекла з Європи від режиму Беніто Муссоліні, захищала права своєї дитини-інваліда в набагато менш освічений час. Тепер її дочка каже, що мама була людиною, у якої не було звички здаватися.

– Я думаю, мама була б з нами трохи довше, якби не заразилася Covid-19, – впевнена 61-річна Дорен Джакопіні.

Прімєттє було два роки, коли від іспанського грипу 1918-19 років у віці 25 років померла її мати. Та пандемія забрала життя близько 675 тис. американців. Цю страшну статистику змогла перевершити тільки пандемія коронавірусу 2020-2021 років.

Батько, чорнороб, не хотів ростити ані Прімєтту, ані її молодшу сестру Алісу. Він відправив Алісу назад до Італії, їх прабатьківщину, а Прімєтту передав італійській прийомній родині, яка потім переїхала до Італії в 1929 році.

Прімєтта заробляла собі на життя швачкою. Чорнява, темні очі і гострі риси обличчя, вона врешті-решт закохалася в італійського льотчика-винищувача на ім’я Вітторіо Андріані.

Італія вступила у Другу світову війну в червні 1940 року. Місцева поліція попередила Прімєтту, що Муссоліні хоче, щоб американські громадяни покинули країну. Дівчина відмовилася, але їй пригрозили концентраційним табором.

У червні 1941 року пропав безвісти Вітторіо. Пізніше з’ясувалося, що він розбився і загинув недалеко від Мальти. Прімєтта приєдналася до групи незнайомців, які їхали з Італії на поїзді до Португалії. У Лісабоні вона сіла на пароплав, що прямує до Сполучених Штатів.

Тут вона зустріла свого майбутнього чоловіка, Умберто Джакопіні. Вони залишалися в шлюбі, поки він не помер у 2002 році.

Коли в 1960 році на світ з’явилася дочка Дорен, лікарі приголомшили молоду маму жахливою новиною: дитина з’явилася на світ з ущелиною хребта, вродженим дефектом, при якому спинний мозок повністю не розвивається. Перші 50 років свого життя Дорен потребувала милиць, щоб ходити. Стурбовані тим, що Дорен послизнеться взимку в Коннектикуті, сім’я переїхала в Сан-Хосе в 1975 році.

Одного разу Прімєтта переконала шкільних чиновників перенести прискорені класи з третього поверху школи на перший, щоб її дочка теж могла в них вчитися. Під час весняних канікул в Коннектикуті вона зажадала, щоб міські двірники очистили їхню вулицю від снігу і льоду, щоб Дорен не посковзнулася.

9 вересня 2021 року під час візиту до мами Дорен помітила, що та кашляє. Коли їхала, Дорен здогадалася, що її мати заразилася Covid-19, хоча і була вакцинована.

Двома днями пізніше Прімєтта була в реанімації. Протягом наступних шести днів рівень кисню у неї неухильно знижувався, поки медсестрам не довелося надіти на неї кисневу маску. Рентген грудної клітини показав пневмонію.

Зіткнувшись з рішенням, чи включати мамі апарат штучної вентиляції легень, медики сказали Дорен, що ще ніхто старше 80 років потім не зміг відключиться самостійно від апарату ШВЛ.

Прімєтта померла через два дні, 16 вересня.

– Я нагадую собі, що їй було 105 років. Коли ми говоримо про мою бабусю і маму, то розуміємо: єдине, що могло їх убити, це всесвітня пандемія, – говорить Дорен.

Дочка розповіла, що у мами було таке сильне серце, що вона залишалася в живих більше 24 годин після того, як медики були змушені зняти з неї кисневу маску.