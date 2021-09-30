В возрасте 105 лет скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, американка с итальянскими корнями Приметта Джакопини. Получилось так, что ее жизнь началась с пандемии и пандемией закончилась.

Она прожила жизнь, полную приключений, на двух континентах – европейском и американском. Влюбилась в летчика-истребителя времен Второй мировой войны, с трудом сбежала из Европы от режима Бенито Муссолини, защищала права своего ребенка-инвалида в гораздо менее просвещенное время. Теперь ее дочь говорит, что мама была человеком, у которого не было привычки сдаваться.

— Я думаю, мама была бы с нами немного дольше, если бы не заразилась Covid-19, — уверена 61-летняя Дорен Джакопини.

Приметте было два года, когда от испанского гриппа 1918-19 годов в возрасте 25 лет умерла ее мать. Та пандемия унесла жизни около 675 тыс. американцев. Эту страшную статистику смогла превзойти только пандемия коронавируса 2020-2021 годов.

Отец, чернорабочий, не хотел растить ни Приметту, ни ее младшую сестру Алису. Он отправил Алису обратно в Италию, их прародину, а Приметту передал итальянской приемной семье, которая затем переехала в Италию в 1929 году.

Приметта зарабатывала себе на жизнь швеей. Черноволосая, темные глаза и острые черты лица, она в конце концов влюбилась в итальянского летчика-истребителя по имени Витторио Андриани.

Италия вступила во Вторую мировую войну в июне 1940 года. Местная полиция предупредила Приметту, что Муссолини хочет, чтобы американские граждане покинули страну. Приметта отказалась, но ей пригрозили концентрационным лагерем.

В июне 1941 года пропал без вести Витторио. Позже Приметта узнал, что он разбился и погиб недалеко от Мальты. Девушка присоединилась к группе незнакомцев, которые ехали из Италии на поезде в Португалию. В Лиссабоне она села на пароход, направляющийся в Соединенные Штаты.

Здесь она встретила своего будущего мужа, Умберто Джакопини. Они оставались в браке, пока он не умер в 2002 году.

Когда в 1960 году на свет появилась дочь Дорен, врачи ошеломили молодую маму ужасающей новостью: ребенок появился на свет с расщелиной позвоночника, врожденным дефектом, при котором спинной мозг полностью не развивается. Первые 50 лет своей жизни Дорен нуждалась в костылях, чтобы ходить. Обеспокоенные тем, что Дорен поскользнется зимой в Коннектикуте, семья переехала в Сан-Хосе в 1975 году.

Однажды Приметта убедила школьных чиновников перенести ускоренные классы с третьего этажа школы на первый, чтобы ее дочь тоже могла в них учиться. Во время весенних каникул в Коннектикуте она потребовала, чтобы городские дворники очистили их улицу от снега и льда, чтобы Дорен не поскользнулась.

9 сентября 2021 года во время визита к маме Дорен заметила, что та кашляет. Когда уезжала, Дорен догадалась, что ее мать заразилась Covid-19, хотя и была вакцинирована.

Двумя днями позже Приметта была в реанимации. В течение следующих шести дней уровень кислорода у нее неуклонно снижался, пока медсестрам не пришлось надеть на нее кислородную маску. Рентген грудной клетки показал пневмонию.

Столкнувшись с решением, включать ли маме аппарат искусственной вентиляции легких, медики сказали Дорен, что еще никто старше 80 лет потом не смог не отключится самостоятельно от аппарата ИВЛ.

Приметта умерла через два дня, 16 сентября.

— Я напоминаю себе, что ей было 105 лет. Когда мы говорим о моей бабушке и маме, то понимаем: единственное, что могло их убить, это всемирная пандемия, — говорит Дорен.

Дочь рассказала, что у мамы было такое сильное сердце, что она оставалась в живых более 24 часов после того, как медики были вынуждены снять с нее кислородную маску.