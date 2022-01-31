В Ізраїлі вперше пересадили легені та печінку донорки, якій на момент смерті було 86 років.

Про це повідомили у медичному центрі Шиба. Мешканку Кір’ят-Бялика Клару Елькаям госпіталізували до лікарні Рамбам у Хайфі через крововилив у мозок. Лікарі доклали усіх зусиль, щоб зберегти її життя, однак врятувати її не вдалося.

Рідні жінки попросили медиків виконати її останнє бажання пожертвувати органи для порятунку іншої людини.

Легені Клари пересадили 65-річному чоловіку після того, як лікарі визначили, що легені жінки можуть функціонувати повноцінно та ефективно, навіть якщо йдеться про донора, який раніше не вважався ідеальним донором.

За словами директора Служби трансплантації легенів у Шибі Лірана Леві, донорка, окрім її похилого віку, не мала в анамнезі куріння, а її легені зберігали нормальну функцію. Зараз реципієнт одужує та відновлюється.

Крім того, печінку Клари також імплантували важкохворій пацієнтці, яка довго чекала на операцію через рідкісну групу крові.

– Коли ми отримали пожертву від 86-річного донора, ми зрозуміли, що це можливість для неї. Ми використали нову технологію оздоровлення печінки перед трансплантацією, – розповів директор відділення хірургії печінки, підшлункової залози та трансплантації Іхілівської лікарні професор Нір Любецький.

Спеціалісти також наголосили, що останніми роками вони порушили ліміт віку донора, адже головний критерій – це функція органу.

– Клара була людиною, сповненою благодаті, радості життя, любові до людини. Вона жила нестандартно, щодня створювала прецеденти, а в реальності відстані та страху створювала зустрічі, любов, близькість та радість, – кажуть рідні пацієнтки.

Нещодавно у Львові пересадили сім органів за шість днів: серце, печінку і п’ять нирок – дві родинні й ще три від двох посмертних донорів. Детальніше про трансплантації в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Walla