В Израиле впервые пересадили легкие и печень донора, которому на момент смерти было 86 лет.

Об этом сообщили в медицинском центре Шиба. Жительницу Кирьят-Бялика Клару Элькаям госпитализировали в больницу Рамбам в Хайфе из-за кровоизлияния в мозг. Врачи приложили все усилия, чтобы сохранить ее жизнь, однако спасти ее не удалось.

Родные женщины попросили медиков исполнить ее последнее желание пожертвовать органы для спасения другого человека.

Легкие Клары пересадили 65-летнему мужчине после того, как врачи определили, что легкие женщины могут функционировать полноценно и эффективно, даже если речь идет о доноре, который ранее не считался идеальным донором.

По словам директора Службы трансплантации легких в Шибе Лирана Леви, донор, кроме ее преклонного возраста, не имела в анамнезе курения, а ее легкие сохраняли нормальную функцию. Сейчас реципиент выздоравливает и восстанавливается.

Кроме того, печень Клары также имплантировали больной пациентке, которая долго ждала операцию из-за редкой группы крови.

— Когда мы получили пожертвование от 86-летнего донора, мы поняли, что это возможность для нее. Мы использовали новую технологию оздоровления печени перед трансплантацией, — рассказал директор отделения хирургии печени, поджелудочной железы и трансплантации Ихиловской больницы профессор Нор Любецкий.

Специалисты также отметили, что в последние годы они нарушили лимит возраста донора, ведь главный критерий — это функция органа.

— Клара была человеком, исполненным благодати, радости жизни, любви к человеку. Она жила нестандартно, ежедневно создавала прецеденты, а в реальности расстояния и страха создавала встречи, любовь, близость и радость, — говорят родные пациентки.

Недавно во Львове пересадили семь органов за шесть дней: сердце, печень и пять почек – две родственные и еще три от двух посмертных доноров. Подробнее о трансплантации в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Walla