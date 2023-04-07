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На період воєнного стану: депутати хочуть заборонити іноземцям наймати сурогатних мам-українок

7 Квітня 2023, 19:47
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
вагітність
Джерело: Depositphotos

Депутати пропонують заборонити іноземцям користуватися послугами українських сурогатних мам на час дії воєнного стану та три роки після його закінчення.

Це один з пунктів законопроєкту “Про застосування допоміжних репродуктивних технологій та замінне материнство”, який Комітет здоров’я нації відправив на розгляд до Верховної Ради.

– Це принципове питання. Адже після нашої перемоги українкам потрібно в першу чергу народжувати дітей, які залишаться в Україні, – зазначив голови Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

За словами Радуцького демографічна ситуація в країні складна через війну, економіку та переміщення великої кількості жінок за кордон.

Зараз дивляться

Знижується народжуваність, а показники смертності зростають.

За словами члена комітету Вікторії Вагнер населення України може скоротитися на 10 млн до 2030 року.

– Ми вирішили ввести чіткі правила, за якими буде працювати процедура допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), – уточнив Радуцький.

Законопроєкт передбачає настпуне:

  • Гарантування конфіденційності при ДРТ та донації репродуктивних клітин.
  • Забороняється реклама, яка залучає жінок до надання послуг замінного материнства (окрім реклами донорства медзакладами).
  • Встановлюються обов’язки та права осіб, які можуть та які не можуть скористатися процедурами допоміжних репродуктивних технологій.
  • Визначаються умови, правила перевезення та порядок зберігання клітин та ембріонів.
  • Встановлюються права та обов’язки жінки, яка може бути замінною матір’ю.
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Джерело: Михайло Радуцький

Теги
вагітність Закон Михайло Радуцький
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