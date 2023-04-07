Депутати пропонують заборонити іноземцям користуватися послугами українських сурогатних мам на час дії воєнного стану та три роки після його закінчення.
Це один з пунктів законопроєкту “Про застосування допоміжних репродуктивних технологій та замінне материнство”, який Комітет здоров’я нації відправив на розгляд до Верховної Ради.
– Це принципове питання. Адже після нашої перемоги українкам потрібно в першу чергу народжувати дітей, які залишаться в Україні, – зазначив голови Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.
За словами Радуцького демографічна ситуація в країні складна через війну, економіку та переміщення великої кількості жінок за кордон.
Знижується народжуваність, а показники смертності зростають.
За словами члена комітету Вікторії Вагнер населення України може скоротитися на 10 млн до 2030 року.
– Ми вирішили ввести чіткі правила, за якими буде працювати процедура допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), – уточнив Радуцький.
Законопроєкт передбачає настпуне:
- Гарантування конфіденційності при ДРТ та донації репродуктивних клітин.
- Забороняється реклама, яка залучає жінок до надання послуг замінного материнства (окрім реклами донорства медзакладами).
- Встановлюються обов’язки та права осіб, які можуть та які не можуть скористатися процедурами допоміжних репродуктивних технологій.
- Визначаються умови, правила перевезення та порядок зберігання клітин та ембріонів.
- Встановлюються права та обов’язки жінки, яка може бути замінною матір’ю.
Джерело: Михайло Радуцький