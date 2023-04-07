Депутати пропонують заборонити іноземцям користуватися послугами українських сурогатних мам на час дії воєнного стану та три роки після його закінчення.

Це один з пунктів законопроєкту “Про застосування допоміжних репродуктивних технологій та замінне материнство”, який Комітет здоров’я нації відправив на розгляд до Верховної Ради.

– Це принципове питання. Адже після нашої перемоги українкам потрібно в першу чергу народжувати дітей, які залишаться в Україні, – зазначив голови Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

За словами Радуцького демографічна ситуація в країні складна через війну, економіку та переміщення великої кількості жінок за кордон.

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Знижується народжуваність, а показники смертності зростають.

За словами члена комітету Вікторії Вагнер населення України може скоротитися на 10 млн до 2030 року.

– Ми вирішили ввести чіткі правила, за якими буде працювати процедура допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), – уточнив Радуцький.

Законопроєкт передбачає настпуне:

Гарантування конфіденційності при ДРТ та донації репродуктивних клітин.

Забороняється реклама, яка залучає жінок до надання послуг замінного материнства (окрім реклами донорства медзакладами).

Встановлюються обов’язки та права осіб, які можуть та які не можуть скористатися процедурами допоміжних репродуктивних технологій.

Визначаються умови, правила перевезення та порядок зберігання клітин та ембріонів.

Встановлюються права та обов’язки жінки, яка може бути замінною матір’ю.

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Джерело: Михайло Радуцький