За клопотанням прокурора Шевченківської окружної прокуратури суд відсторонив від посад керівника Київмедспецтрансу та його заступника.

Саме їх підозрюють в організації схеми заволодіння майже 13 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Керівники комунальної організації, залучивши ще директорів п’яти фірм, організували, як їм здавалося, безпрограшну схему привласнення бюджетних коштів, які виділялися КМДА для забезпечення запчастинами карет швидкої допомоги у місті Києві.

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Схема працювала за принципом: свій – своєму по своє. Підконтрольні підприємства отримували перемогу у тендерах та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами.

Експертиза встановила, завищеними суттєво. Ділки “наварили” 13 млн грн. Зайві грошики осідали в кишенях.

За клопотанням сторони обвинувачення судом застосовано запобіжний захід для керівника Київмедспецтрансу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 10 млн грн. Для заступника директора застава складає 1,7 млн грн.

Досудове розслідування триває, воно здійснюється за ч. 5 ст. 191. Це заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем організованою групою в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану.

Джерело: Київська міська прокуратура