На Рівненщині жінка померла в стоматологічному кріслі: поліція відкрила справу

У Здолбунові на Рівненщини померла 50-річна пацієнтка стоматологічної клініки, яка приїхала на лікування зубів із села Здовбиця.

Процедура проходила з використанням седації (застосування препарату для зменшення чутливості нервових закінчень). Дантист ввів медичну речовину пацієнтці, і у жінки почалися проблеми із диханням.

Медики провели реанімаційні заходи, але серце пацієнтки зупинилося.

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Співробітники Нацполіції порушили кримінальне провадження за ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним чи фармацевтичним працівником), винним загрожує до двох років ув’язнення.

Нагадаємо, у Тернополі під час лікування зубів маленькому хлопчику стало погано і за деякий час він помер. Дитині був 1 рік та 10 місяців.