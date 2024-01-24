В Ровенской области женщина умерла в стоматологическом кресле: полиция открыла производство

В Здолбуневе Ровенской области умерла 50-летняя пациентка стоматологической клиники, которая приехала на лечение зубов из села Здовбица.

Процедура проходила с использованием седации (введение препарата по уменьшению чувствительности нервных окончаний). Дантист ввел медицинское вещество пациентке, и у женщины начались проблемы с дыханием.

Медики провели реанимационные мероприятия, но сердце пациентки остановилось.

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Сотрудники Нацполиции возбудили уголовное производтво по ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), виновным грозит до двух лет тюремного заключения.

Напомним, в Тернополе во время лечения зубов маленькому мальчику стало плохо и через некоторое время он умер. Ребенку был 1 год и 10 месяцев.