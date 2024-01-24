Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Новости здоровья

В Ровенской области женщина умерла в стоматологическом кресле: полиция открыла производство

24 января 2024, 21:55
Екатерина Белоброва редактор ленты
Стоматолог, зуби, стоматологія, лікування зубів
Источник: Unsplash

В Здолбуневе Ровенской области умерла 50-летняя пациентка стоматологической клиники, которая приехала на лечение зубов из села Здовбица.

Процедура проходила с использованием седации (введение препарата по уменьшению чувствительности нервных окончаний). Дантист ввел медицинское вещество пациентке, и у женщины начались проблемы с дыханием.

Медики провели реанимационные мероприятия, но сердце пациентки остановилось.

Сейчас смотрят

Сотрудники Нацполиции возбудили уголовное производтво по ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), виновным грозит до двух лет тюремного заключения.

Напомним, в Тернополе во время лечения зубов маленькому мальчику стало плохо и через некоторое время он умер. Ребенку был 1 год и 10 месяцев.

Источник
Нацполиция
Теги
Национальная полиция Смерть Стоматологія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь