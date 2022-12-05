Національна комісія охорони здоров’я Китаю повідомила вчора, 4 грудня, про два нові випадки смерті від Covid-19 на тлі послаблення деяких карантинних обмежень.

Повідомляється, що по одній смерті було зареєстровано в провінціях Шаньдун і Сичуань, але водночас не надано ніякої інформації про вік жертв або про те, чи були вони повністю вакциновані.

Зазначається, що за даними комісії, в той час як дев’ять із десяти китайців були вакциновані, тільки 66% людей старше 80 років отримали одне щеплення, а 40% – ревакцинацію.

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Повідомляється, що влада країни побоювалася, що мільйони людей можуть померти, якщо Covid-обмеження будуть повністю зняті.

Хоч там як, але сплеск суспільного гніву спонукав зняти деякі з найбільш обтяжливих обмежень, навіть попри те, що стратегія нульового рівня Covid-19, спрямована на ізоляцію кожної зараженої людини, все ще діє.

Пекін і деякі інші китайські міста оголосили, що вперше за кілька місяців пасажири можуть сідати в автобуси і метро без тесту на вірус. А ось для відвідування торговельних центрів все ще потрібно пред’явлення негативного тесту.

Зазначається, що в неділю, 4 грудня, Китай оголосив ще про 35 775 випадків інфекції за останні 24 години, 31 607 з яких були безсимптомними, в результаті чого загальне число хворих досягло 336 165 осіб з 5 235 смертельними наслідками.