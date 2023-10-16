У п’ятницю, 14 жовтня, зранку спрацювала сигналізація у Вікні життя Закарпатської обласної дитячої лікарні. Відчинивши, лікарі побачили маленького хлопчика вагою 5 500 грамів, на вигляд не більше чотирьох місяців.

Про це співробітники лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

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– Хлопчик був тепло одягнений, чистий, охайний і ситий. Лікарі оглянули малюка і попередньо встановили, що він повністю здоровий, – йдеться в повідомленні.

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За словами медиків, лікарі діяли згідно з протоколом, тому одразу ж на місце було викликано поліцію, а про підкинуту дитину повідомлено всі відповідні органи та служби.

Адміністрація лікарні звернулася до мам, які потрапили в складні життєві обставини, із закликом зберігати життя дітей і не залишати їх напризволяще. Не кидати на звалищах або в покинутих будівлях, а приносити у Вікно життя.

Джерело: Закарпатська ОДЛ