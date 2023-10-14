Група вчених з різних країн, зокрема з Ірландії, США й Австралії, довела майже неймовірне – у дітей ще на останніх тижнях внутрішньоутробного життя вже фіксується свідомість, а після народження її прояви стають неймовірними.

Свідомість – складний маловивчений процес, який пов’язують із розвитком когнітивних навичок. Тобто, говорити про неї можна лише стосовно людей дорослого віку.

Але дослідження міжнародної групи науковців внесли несподівані корективи в цей науковий постулат – уже в перші місяці життя у дітей присутні ключові риси свідомості.

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Це додає аргументів прибічникам гіпотези “ранньої появи” свідомості.

У новонароджених виявили одну з ключових ознак дорослої свідомості – взаємопов’язану активність мережі пасивного режиму роботи мозку та дорсальної мережі уваги.

У дітей з трьох місяців проявляється зосередження на об’єкті чи явищі. Це можливо лише за наявності свідомості.

Більше того, у віці 4-5 місяців немовлята здатні аналізувати інформацію, яка одночасно надходить з різних органів чуття. Зрештою, у новонароджених відзначили здатність формувати очікування та характерну реакцію мозку, пов’язану з подивом, коли ці очікування не справджуються.

Водночас дослідження не змогло відповісти на важливе питання, як саме з’являється рання свідомість – раптово чи завдяки поступовому процесу.

Імовірно, в утробі матері ці мозкові процеси нівелюються дією материнських гормонів, а після народження нейрогормони вивільняються та сприяють проявам свідомості.

Людство більше цікавить, чи є життя після смерті, а от яке воно, життя до народження, вже можна дослідити.

Джерело: Trends in Cognitive Sciences, Наука