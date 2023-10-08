Команда вчених Університету Дікіна в австралійському штаті Вікторія під час дослідження з’ясувала, як батьки ставляться до ризикованих ігор своїх дітей і як ці ігри можуть вплинути на розвиток малюків.

Як заявили вчені, це перша такого роду наукова робота, яка розкриває важливий аспект: ставлення батьків до ризику і травм може впливати на фізичну активність їхніх дітей.

Дослідники провели опитування 645 австралійських батьків, щоб визначити їхні уподобання в іграх для своїх дітей, їхнє ставлення до можливих ризиків та їхні переконання.

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Результати показали, що більшість батьків визнають користь активних ігор, але вони бояться небезпеки, яка може бути пов’язана з такими іграми, особливо тому, що діти не завжди здатні оцінити ступінь ризику.

Науковці з’ясували, що понад 78% батьків мають низьку толерантність до можливих ризиків, пов’язаних з активністю своїх малюків, яку вони обмежували.

Так, ідеться, приміром, про лазіння по деревах, швидкісні спуски на велосипедах, ігрові бійки.

– Це призводить до того, що діти таких переляканих батьків були менш активні та менш схильні до авантюрних ігор, порівняно з дітьми, батьки яких дозволяли більше ризику, – зазначають учені.

За словами дослідників, надання дітям можливості ризикувати може сприяти їхньому розвитку, навчити їх самостійності й упевненості в собі, а також дасть змогу управляти ризиками та забезпечувати свою безпеку.

Джерело: Psychology of Sport and Exercise