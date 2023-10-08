Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Діти

Дайте їм більше свободи: вчені з’ясували, чому дітям не потрібно забороняти ризиковані ігри

8 Жовтня 2023, 11:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Pixabay

Команда вчених Університету Дікіна в австралійському штаті Вікторія під час дослідження з’ясувала, як батьки ставляться до ризикованих ігор своїх дітей і як ці ігри можуть вплинути на розвиток малюків.

Як заявили вчені, це перша такого роду наукова робота, яка розкриває важливий аспект: ставлення батьків до ризику і травм може впливати на фізичну активність їхніх дітей.

Дослідники провели опитування 645 австралійських батьків, щоб визначити їхні уподобання в іграх для своїх дітей, їхнє ставлення до можливих ризиків та їхні переконання.

Зараз дивляться

Читайте також:
Дайте їм більше свободи: вчені з’ясували, чому дітям не потрібно забороняти ризиковані ігриВиховання дитини у воєнний час – на що потрібно звертати увагу

Результати показали, що більшість батьків визнають користь активних ігор, але вони бояться небезпеки, яка може бути пов’язана з такими іграми, особливо тому, що діти не завжди здатні оцінити ступінь ризику.

Науковці з’ясували, що понад 78% батьків мають низьку толерантність до можливих ризиків, пов’язаних з активністю своїх малюків, яку вони обмежували.

Так, ідеться, приміром, про лазіння по деревах, швидкісні спуски на велосипедах, ігрові бійки.

– Це призводить до того, що діти таких переляканих батьків були менш активні та менш схильні до авантюрних ігор, порівняно з дітьми, батьки яких дозволяли більше ризику, – зазначають учені.

За словами дослідників, надання дітям можливості ризикувати може сприяти їхньому розвитку, навчити їх самостійності й упевненості в собі, а також дасть змогу управляти ризиками та забезпечувати свою безпеку.

Джерело: Psychology of Sport and Exercise

Теги
Батьки виховання дітей Наукові дослідження
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь