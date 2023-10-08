Команда ученых Университета Дикина в австралийском штате Виктория в ходе исследования выяснила, как родители относятся к рискованным играм своих детей и как эти игры могут повлиять на развитие малышей.

Как заявили ученые, это первая такого рода научная работа, которая раскрывает важный аспект: отношение родителей к риску и травмам может влиять на физическую активность их детей.

Исследователи провели опрос 645 австралийских родителей, чтобы определить их предпочтения в играх для своих детей, их отношение к возможным рискам и их убеждения.

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Результаты показали, что большинство родителей признают пользу активных игр, но они боятся опасности, которая может быть связана с такими играми, особенно потому, что дети не всегда способны оценить степень риска.

Ученые выяснили, что более 78% родителей имеют низкую толерантность к возможным рискам, связанным с активностью своих малышей, которую они ограничивали.

Так, речь идет, к примеру, о лазании по деревьям, скоростных спусках на велосипедах, игровых драках.

— Это приводит к тому, что дети таких перепуганных родителей были менее активны и менее подвержены авантюрным играм, по сравнению с детьми, родители которых позволяли больше риска, — отмечают ученые.

По словам исследователей, предоставление детям возможности рисковать может способствовать их развитию, научить их самостоятельности и уверенности в себе, а также позволит управлять рисками и обеспечивать свою безопасность.

Источник: Psychology of Sport and Exercise