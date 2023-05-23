Специалисты Американской психологической ассоциации (АРА) обозначили признаки попустительского воспитания детей и связанные с ним риски.

— Такие родители не могут установить строгие ограничения, внимательно следить за действиями детей и требовать от них надлежащего зрелого поведения, — говорится в сообщении APA.

По словам директора службы охраны психического здоровья Манхэттенской психологической группы в Нью-Йорке, психолога Фрэнсин Зельцер, такие папа и мама проявляют высокую степень отзывчивости к потребностям и желаниям ребенка, но при этом обеспечивают низкую степень контроля.

— Снисходительные родители находятся на побегушках у своего ребенка, чтобы угодить и успокоить. Они неохотно соблюдают правила и сделают все возможное, чтобы не разочаровать свое дитя, – сказала Зельцер.

По мнению психологов, отсутствие правил и ожиданий при вседозволенном воспитании может привести к нездоровым привычкам в еде, особенно к перекусам, что может увеличить риск ожирения и других проблем со здоровьем у ребенка в более позднем возрасте.

Дети в разрешительных семьях, как правило, обладают некоторым уровнем самооценки и приличными социальными навыками, но они также могут проявлять такие черты, как импульсивность, требовательное поведение, эгоизм и отсутствие саморегуляции.

Исследования показали связь между снисходительным воспитанием детей и повышенным риском употребления алкоголя среди подростков, более высоким уровнем школьных проступков и более низкой успеваемостью.

Разрешительное воспитание – это особый стиль, который способствует созданию открытой и заботливой среды, в которой дети имеют свободу выражать себя, но отсутствие структуры и четких границ может привести к проблемам с точки зрения саморегуляции и ответственности.

В целом, родители должны найти баланс между попустительством и строгостью, устанавливая тем самым необходимые ограничения для обеспечения здорового развития и благополучия своих детей, резюмируют психологи.