Ученые Европейского колледжа нейропсихофармакологии в ходе исследования пришли к выводу, что строгое воспитание может изменить то, как тело читает ДНК детей, что увеличивает биологический риск депрессии в подростковом и в более позднем возрасте.

По словам ученых, жесткое воспитание с физическими наказаниями и психологическими манипуляциями может активизировать дополнительный набор инструкций о том, как считывается ген, чтобы стать жестко связанным с ДНК.

Есть некоторые признаки того, что эти изменения сами по себе могут предрасполагать растущего ребенка к депрессии.

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Исследователи наблюдали подростков, мальчиков и девочек, в возрасте от 12 до 16 лет, 21 из которых сообщил о хорошем воспитании и 23 — о жестком. Причем многие из тех, кто испытал на себе жесткое воспитание, демонстрировали начальные субклинические признаки депрессии.

Затем исследователи измерили диапазон метилирования в более чем 450 тыс. местах в ДНК каждого участника и обнаружили, что он был значительно выше у тех, кто сообщил о жестком воспитании.

Метилирование — это процесс, который происходит, когда небольшая химическая молекула добавляется к ДНК, изменяя способ чтения инструкций, записанных в нашей ДНК: например, метилирование может увеличивать или уменьшать количество фермента, вырабатываемого геном.

По словам профессора Кристиана Винкерса с кафедры психиатрии Медицинского центра Амстердамского университета, который не участвовал в исследовании, это чрезвычайно важная работа для понимания механизмов того, как неблагоприятные переживания в детстве имеют пожизненные последствия как для психического, так и для физического здоровья.