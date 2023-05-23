Фахівці Американської психологічної асоціації (АРА) визначили ознаки поблажливого виховання дітей і пов’язані з ним ризики.

– Такі батьки не можуть встановити суворі обмеження, уважно стежити за діями дітей і вимагати від них належної зрілої поведінки, – йдеться в повідомленні APA.

За словами директорки служби охорони психічного здоров’я Мангеттенської психологічної групи в Нью-Йорку, психологині Френсін Зельцер, такі тато й мама виявляють високий ступінь чуйності до потреб і бажань дитини, та водночас забезпечують низький ступінь контролю.

– Поблажливі батьки перебувають на побігеньках у своєї дитини, щоб догодити й заспокоїти. Вони неохоче дотримуються правил і зроблять усе можливе, щоб не розчарувати своє дитя, – сказала Зельцер.

На думку психологів, відсутність правил і очікувань за вседозволеного виховання може призвести до нездорових звичок у їжі, особливо до перекусів, що може збільшити ризик ожиріння та інших проблем зі здоров’ям у дитини у старшому віці.

Діти в дозвільних сім’ях, як правило, мають деякий рівень самооцінки і пристойні соціальні навички, але вони також можуть проявляти такі риси, як імпульсивність, вимоглива поведінка, егоїзм і відсутність саморегуляції.

Дослідження показали зв’язок між поблажливим вихованням дітей і підвищеним ризиком вживання алкоголю серед підлітків, вищим рівнем шкільних проступків і нижчою успішністю.

Дозвільне виховання – це особливий стиль, який сприяє створенню відкритого та турботливого середовища, в якому діти мають свободу виражати себе, але відсутність структури та чітких меж може призвести до проблем з точки зору саморегуляції та відповідальності.

Загалом, батьки повинні знайти баланс між потуранням і суворістю, встановлюючи тим самим необхідні обмеження для забезпечення здорового розвитку і благополуччя своїх дітей, резюмують психологи.