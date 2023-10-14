Группа ученых из разных стран, в частности из Ирландии, США и Австралии, доказала почти невероятное — у детей еще на последних неделях внутриутробной жизни уже фиксируется сознание, а при рождении его проявления становятся впечатляющими.

Сознание — сложный малоизученный процесс, который связывают с развитием когнитивных навыков. То есть, говорить о нем можно только в отношении людей взрослого возраста.

Но исследование международной группы ученых внесло неожиданные коррективы в этот научный постулат — уже в первые месяцы жизни у детей присутствуют ключевые черты сознания.

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Это добавляет аргументов сторонникам гипотезы “раннего появления” сознания.

У новорожденных обнаружили один из ключевых признаков взрослого сознания — взаимосвязанную активность сети пассивного режима работы мозга и дорсальной сети внимания.

Также у детей с трех месяцев проявляется сосредоточеность на объекте или явлении. Это возможно лишь при наличии сознания.

Более того, в возрасте 4-5 месяцев младенцы способны анализировать информацию, одновременно поступающую из разных органов чувств.

Наконец, у новорожденных отметили способность формировать ожидания и характерную реакцию мозга, связанную с удивлением, когда эти ожидания не оправдываются.

В то же время исследование не смогло ответить на важный вопрос, как именно появляется раннее сознание — внезапно или благодаря постепенному процессу.

Предположительно, в утробе матери эти мозговые процессы нивелируются действием материнских гормонов, а после рождения нейрогормоны высвобождаются и способствуют проявлениям сознания.

Человечество больше интересует, есть ли жизнь после смерти, а вот какая она, жизнь до рождения, уже можно исследовать.

Источник: Trends in Cognitive Sciences, Наука