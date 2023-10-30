Лікар Ерік Берг розкрив основну причину еректильної дисфункції та способи її природного лікування за допомогою натурального напою, а також пояснив побічні ефекти віагри.

За словами медика, пацієнтам, яким прописано віагру, препарат не тільки не допомагає в 30% випадків, а й може мати побічні ефекти.

Експерт навів приклад гангрени статевого члена, яка хоч і рідко, але трапляється.

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– Пеніс – це барометр так званого здорового ендотелію – клітин всередині артерій, вен і лімфатичної системи. Еректильна дисфункція – найбільш рання ознака захворювання периферичних артерій (ЗПА), – пояснив лікар.

За його словами, при виникненні ерекції відбувається гальмування симпатичної нервової системи (реакція втечі або боротьби). Ось чому в умовах стресу буде важко досягти ерекції.

Проте, за словами Берга, у разі ЗПА є можливість підвищити шанси на ерекцію. В ролі такого засобу він рекомендує щодня випивати одну чашку багатого на оксид азоту кавунового соку.

Водночас лікар радить обов’язково змішувати сік зі шкіркою, а для більшого ефекту додавати сік буряка.

За словами медика, таку натуральну віагру слід пити протягом чотирьох-шести тижнів.

Джерело: Express