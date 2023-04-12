Згідно з новими даними, популярність операції зі збільшення статевого члена, яка також може поліпшити сексуальне життя, різко зросла. Йдеться про хірургію мошоночної перетинки, яка включає видалення зайвої шкіри між пенісом і яєчками.

Як повідомив косметичний хірург Ахмед Альсайєд, тільки за останній рік він спостерігав 120% зростання попиту на цю процедуру.

За словами медика, перетинки мошонки часто можуть приховувати справжній розмір статевого члена. Але водночас стан шкіри на перетинці також може призвести до безлічі проблем зі здоров’ям.

– Багато чоловіків страждають від надлишку шкіри між пенісом і яєчками, що викликає біль або дискомфорт у повсякденному житті, – пояснив експерт.

Процедура, яка займає лише одну годину, проводиться під місцевою анестезією, і пацієнти можуть повернутися до роботи вже через три дні.

За даними Британської асоціації естетичних пластичних хірургів (BAAPS), у 2022 році було проведено близько 31 057 таких операцій, що на 102% більше, ніж роком раніше.