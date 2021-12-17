У сучасному світі чимало жінок, які потерпають від комплексу амазонки. Вони часто нехтують чоловіками і намагаються жити без їхньої участі.

Сексолог Тетяна Славіна розповіла про причини розвитку та прояви такого комплексу.

– Комплекс Амазонки вважається сексуальним порушенням, зав’язаним на аутоеротизмі, нарцисизмі. Фетишем виступає власне тіло, а пеніс викликає щиру огиду. До речі, Фрейд у цьому вбачав глибоко приховану заздрість до чоловічої “переваги”, яку амазонки, у даному випадку жінки з аналогічним комплексом, завуалювали ненавистю, – каже Тетяна Славіна.

Причини ненависті до чоловіків

Окрім версії Фрейда, варто згадати і про те, що комплекс амазонки розвивається з таких причин:

психічні розлади;

неправильне виховання матір’ю, яка також могла страждати від цього комплексу, старанно передаючи його доньці;

виховання деспотичним батьком, який пригнічував дівчинку, зароджуючи у ній страх та ненависть до чоловіків.

Прояви комплексу амазонки у житті

Найчастіше такі жінки агресивні, зазначає сексолог.

– Вони недовірливі, вважають чоловіків зрадниками лише за фактом наявності у них пеніса, у них відсутня повага до протилежної статі. Жінки-амазонки – тирани та деспоти, вони не йдуть на компроміс із чоловіками, – додає Тетяна Славіна.

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За словами фахівчині, найчастіше жінка з комплексом амазонки залишається сама і, виховуючи дітей, вона замикає коло: доньки, найімовірніше, будуть виховані у тому ж дусі. Їхнім синам будуть прищеплені комплекси слабких чоловіків.