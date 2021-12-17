В современном мире немало женщин, страдающих комплексом амазонки. Они зачастую с пренебрежением относятся к мужчинам и стараются обходится без их участия.

Сексолог Татьяна Славина рассказала о причинах развития и проявлениях такого комплекса.

— Комплекс амазонки считается сексуальным нарушением, завязанным на аутоэротизме, нарциссизме. Фетишем выступает собственное тело, а пенис вызывает искреннее отвращение. К слову, Фрейд в этом усматривал глубоко скрытую зависть к мужскому достоинству, которую амазонки, в данном случае женщины с аналогичным комплексом, завуалировали ненавистью, — говорит Татьяна Славина.

Причины мужененавистничества

Кроме версии Фрейда, стоит упомянуть и о том, что комплекс амазонки развивается по таким причинам:

психические расстройства;

неправильное воспитание матерью, которая также могла страдать этим комплексом, тщательно прививая его дочери;

воспитание деспотичным отцом, который подавлял девочку, взращивая в ней страх и ненависть к мужчинам.

Проявление комплекса амазонки в жизни

Чаще всего такие женщины агрессивны, отмечает сексолог.

— Они недоверчивы, считают мужчин изменниками лишь по факту наличия у них пениса, у них отсутствует уважение к противоположному полу. Женщины-амазонки — тираны и деспоты, они не идут на компромисс с мужчинами, — добавляет Татьяна Славина.

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По словам специалиста, чаще всего женщина с комплексом амазонки остается одна и, воспитывая детей, она замыкает круг: дочери, с большей долей вероятности, будут воспитаны в том же духе. Их сыновьям будут привиты комплексы слабых мужчин.