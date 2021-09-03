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Стыд и озабоченность: почему мы стесняемся своего тела

3 сентября, 13:35 Вікторія Яснопольська
толстый человек
Источник: Depositphotos

Исследование английских ученых показало, что сила связи между нашим мозгом и внутренними органами связана с тем, как мы относимся к своей внешности. Научная работа впервые обнаружила связь между изображением тела и обработкой мозгом внутренних сигналов, возникающих неосознанно.

Было установлено, что взрослые, чей мозг менее эффективен в обнаружении этих внутренних сообщений, с большей вероятностью будут испытывать стыд перед своим телом и озабоченность своим весом.

По мнению ученых, исследование может иметь терапевтическое значение для людей, страдающих состояниями, при которых образ тела играет значительную роль. Например, бессознательные сигналы можно сделать осознанными.

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Дальнейшие изыскания могут быть применены даже в клинике, поскольку реакция мозга на сигналы кишечника может указывать на предрасположенность к расстройствам пищевого поведения.

Участники исследования — группа здоровых взрослых из Великобритании — сначала приняли участие в четырех оценках образа тела, чтобы измерить их чувства удовлетворенности телом, функциональности тела, стыда за свое тело и озабоченности своим весом.

Затем исследователи провели измерения внутренних сигналов участников. Некоторые сообщения, идущие от сердца и кишечника, обрабатываются на бессознательном уровне, и нервная система интерпретирует эти сигналы, чтобы предоставить в мозг постоянно обновляемую информацию о внутреннем состоянии организма.

Сила связи между кишечником и мозгом измерялась путем одновременной регистрации электрической активности обеих областей. Исследователи также измерили реакцию мозга на сердцебиение.

Они обнаружили, что более слабые реакции мозга на кишечник и сердце были значительно связаны с повышенным уровнем стыда за свое тело и озабоченностью своим весом.

— Мы воспринимаем свое тело как изнутри, так и снаружи: мы можем знать, как выглядят наша кожа и конечности, также как мы чувствуем голод или насколько сильно наше сердце бьется во время упражнений, — отметила доцент кафедры когнитивной нейробиологии Джейн Аспелл.

По ее словам, мозг менее реагирует на эти неявные сигналы изнутри тела, если люди с большей вероятностью будут придерживаться негативных взглядов на внешний вид своего тела.

Возможно, когда мозг имеет более слабую связь с внутренними органами, он уделяет больше внимания внешним аспектам, поэтому внешний вид становится гораздо более важным для самооценки.

— Нам нужно понять, почему мозг у одних людей лучше распознает эти внутренние сигналы, чем у других. Мы ожидаем, что это частично связано с различиями в нейроанатомических связях между мозгом и внутренними органами, и это будет предметом будущих исследований, — заметил научный сотрудник университета, ведущий автор Дженнифер Тодд.

Исследование может помочь людям избавиться от негативного восприятия своего тела, и это должно заметно повлиять на качество их жизни.

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Источник
MedicalXpress
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