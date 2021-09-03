Исследование английских ученых показало, что сила связи между нашим мозгом и внутренними органами связана с тем, как мы относимся к своей внешности. Научная работа впервые обнаружила связь между изображением тела и обработкой мозгом внутренних сигналов, возникающих неосознанно.

Было установлено, что взрослые, чей мозг менее эффективен в обнаружении этих внутренних сообщений, с большей вероятностью будут испытывать стыд перед своим телом и озабоченность своим весом.

По мнению ученых, исследование может иметь терапевтическое значение для людей, страдающих состояниями, при которых образ тела играет значительную роль. Например, бессознательные сигналы можно сделать осознанными.

Дальнейшие изыскания могут быть применены даже в клинике, поскольку реакция мозга на сигналы кишечника может указывать на предрасположенность к расстройствам пищевого поведения.

Участники исследования — группа здоровых взрослых из Великобритании — сначала приняли участие в четырех оценках образа тела, чтобы измерить их чувства удовлетворенности телом, функциональности тела, стыда за свое тело и озабоченности своим весом.

Затем исследователи провели измерения внутренних сигналов участников. Некоторые сообщения, идущие от сердца и кишечника, обрабатываются на бессознательном уровне, и нервная система интерпретирует эти сигналы, чтобы предоставить в мозг постоянно обновляемую информацию о внутреннем состоянии организма.

Сила связи между кишечником и мозгом измерялась путем одновременной регистрации электрической активности обеих областей. Исследователи также измерили реакцию мозга на сердцебиение.

Они обнаружили, что более слабые реакции мозга на кишечник и сердце были значительно связаны с повышенным уровнем стыда за свое тело и озабоченностью своим весом.

— Мы воспринимаем свое тело как изнутри, так и снаружи: мы можем знать, как выглядят наша кожа и конечности, также как мы чувствуем голод или насколько сильно наше сердце бьется во время упражнений, — отметила доцент кафедры когнитивной нейробиологии Джейн Аспелл.

По ее словам, мозг менее реагирует на эти неявные сигналы изнутри тела, если люди с большей вероятностью будут придерживаться негативных взглядов на внешний вид своего тела.

Возможно, когда мозг имеет более слабую связь с внутренними органами, он уделяет больше внимания внешним аспектам, поэтому внешний вид становится гораздо более важным для самооценки.

— Нам нужно понять, почему мозг у одних людей лучше распознает эти внутренние сигналы, чем у других. Мы ожидаем, что это частично связано с различиями в нейроанатомических связях между мозгом и внутренними органами, и это будет предметом будущих исследований, — заметил научный сотрудник университета, ведущий автор Дженнифер Тодд.

Исследование может помочь людям избавиться от негативного восприятия своего тела, и это должно заметно повлиять на качество их жизни.