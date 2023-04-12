Согласно новым данным, популярность операции по увеличению полового члена, которая также может улучшить сексуальную жизнь, резко возросла. Речь идет о хирургии мошоночной перепонки, которая включает удаление лишней кожи между пенисом и яичками.

Как сообщил косметический хирург Ахмед Альсайед, только за последний год он наблюдал 120% роста спроса на эту процедуру.

По словам медика, перепонки мошонки часто могут скрывать истинный размер полового члена. Но в то же время состояние кожи на перепонке также может привести к множеству проблем со здоровьем.

— Многие мужчины страдают от избытка кожи между пенисом и яичками, что вызывает боль или дискомфорт в повседневной жизни, — пояснил эксперт.

Процедура, которая занимает всего один час, проводится под местной анестезией, и пациенты могут вернуться к работе уже через три дня.

По данным Британской ассоциации эстетических пластических хирургов (BAAPS), в 2022 году было проведено около 31 057 таких операций, что на 102% больше, чем годом ранее.