В Одесі зафіксували підвищений рівень концентрації пилу в повітрі. Про це розповів ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко Суспільному.

За його словами, така “пилова буря” — звичайне явище для літнього сезону.

– У нас зараз є північний повітряний потік, який несе повітря разом з піском з пустелі Середньої Азії. Вся Україна зараз покрита цією хмарою пилу. У нас буває винос цього пилу або з африканських пустель, з Сахари або, як у цьому випадку, з азійських. Літом це буває досить часто, — розповів Сергій Степаненко.

Експерт також зазначив, що така концентрація пилу може негативно позначитися на здоров’ї.

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По-перше, пил — це алерген, який може спровокувати алергічні реакції у багатьох людей, стверджує експерт. І по-друге, що є більш важливим, що їдкі частки пилу є канцерогенними речовинами й це може стати спусковим гачком для багатьох людей щодо онкозахворювань.

Степаненко порекомендував користуватися масками, щоб захистити органи дихання. Особливо уважними, за його словами, слід бути з дітьми, адже вони, в силу свого зросту, перебувають ближче до поверхні землі, де концентрація пилу вища.

Степаненко пообіцяв, що за декілька днів пил почне осідати, і ймовірно, найближчим часом його змиє дощем.