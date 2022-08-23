В Одессе зафиксировали повышенный уровень концентрации пыли в воздухе. Об этом рассказал ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко Суспільному.

По его словам, такая “пылевая буря” — обычное явление для летнего сезона.

— У нас сейчас есть северный воздушный поток, несущий воздух вместе с песком из пустыни Средней Азии. Вся Украина сейчас покрыта этим облаком пыли. У нас бывает вынос этой пыли или из африканских пустынь, из Сахары или, как в этом случае, из азиатских. Летом это бывает довольно часто, – рассказал Сергей Степаненко.

Эксперт также отметил, что такая концентрация пыли может негативно отразиться на здоровье.

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Во-первых, пыль – это аллерген, который может спровоцировать аллергические реакции у многих людей, утверждает эксперт. И во-вторых, что более важно, что едкие частицы пыли являются канцерогенными веществами и это может стать спусковым крючком для многих людей в отношении онкозаболеваний.

Степаненко порекомендовал пользоваться масками, чтобы защитить органы дыхания. Особенно внимательными, по его словам, следует быть с детьми, ведь они в силу своего роста находятся ближе к поверхности земли, где концентрация пыли выше.

Степаненко пообещал, что через несколько дней пыль начнет оседать, и вероятно, в ближайшее время его смоет дождем.