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Оформлення відпустки, звільнення військових: Президент України підписав зміни в законах

3 Липня 2023, 11:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Оформлення відпустки, звільнення військових: Президент України підписав зміни в законах
Джерело: Офіс президента

Президент України підписав внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Однією з ключових змін є спрощення процедури отримання відпустки для лікування або звільнення з військової служби для військовослужбовців, які отримали відповідне рішення згідно з висновком ВЛК, – йдеться в повідомленні.

Так, згідно зі змінами, ці військовослужбовці, а також ті, що були визнані ВЛК непридатними до військової служби, не повертаються до військової частини для оформлення відпустки за станом здоров’я або звільнення, а одразу скеровуються до ТЦК та СП для отримання необхідних документів з військової частини.

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Це стало можливим завдяки тому, що всі необхідні документи від військової частини можна отримати за допомогою електронного документообігу безпосередньо в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У МОЗ нагадали, що, згідно із затвердженим планом заходів щодо оптимізації роботи ВЛК, уже цього року заплановано впровадження електронного документообігу між військовими частинами та закладами охорони здоров’я.

Це сприятиме швидкому та зручному обміну документами, необхідними для проходження та виконання рішення ВЛК, зазначили у відомстві.

Джерело
МОЗ
Теги
Володимир Зеленський Закон українські військові
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