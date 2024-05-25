Родина із США отруїлася стравами з м’яса чорного ведмедя. Шестеро осіб заразилося трихінельозом – паразитарною хворобою, яку спричиняють мікроскопічні нематоди трихінели.

Серед постраждалих є ті, хто не куштував ведмежатини, а їв лише овочі, які готувалися поруч із м’ясом.

Що призвело до отруєння

З’ясувалось, що ведмедя уполювали в Канаді. М’ясо було заражене Trichinella nativa – видом трихінел, який стійкий до заморозки.

45-денного зберігання ведмежатини в морозильній камері виявилося недостатньо, щоб знешкодити паразитів.

Правильно оцінити готовність м’яса не вдалося через його темний колір. Тому родина почала їсти його напівсирим.

Загалом заразилося шестеро людей із дев’яти, які були на застіллі. Завдяки своєчасній медичній допомозі всі вони одужали.

Джерело: Morbidity and Mortality Weekly Report