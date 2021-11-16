Білки – речовини, які життєво важливі для нормального функціонування людського організму. Дієтологи говорять про їхню користь та наполягають на тому, що кожен прийом їжі має містити білкову їжу – м’ясо, рибу, яйця, сир, горіхи, морепродукти.

Однак вони також небезпечні. Занадто велика кількість протеїну може спровокувати білкове отруєння.

Це явище не рідкісне, особливливо серед тих, хто захоплюється правильним харчуванням, худне чи набирає м’язову вагу.

Під час споживання значної кількості білкової їжі, особливо морепродуктів, виникає ризик накопичення аміаку, сечовини й амінокислот у крові.

Такий стан супроводжуватиметься низкою ознак.

Симптоми гострого білкового отруєння:

нудота;

блювання;

проблеми з роботою кишківника;

болі у животі;

підвищення температури тіла;

слабкість.

З часом цей стан може стати хронічним, через що людина потерпатиме від ще більших проблем зі здоров’ям.

Симптоми хронічного білкового отруєння:

слабкість;

підвищена стомлюваність;

крихкість кісток;

сечокам’яна хвороба;

головні болі;

помутніння в очах;

серцева недостатність;

задишка.

Як лікувати білкове отруєння

Фахівці радять під час серйозного погіршення стану здоров’я звернутися до лікаря.

Самолікування можливе лише під час легких симптомів.

Що можна робити:

прийняти адсорбенти (наприклад, активоване вугілля);

пити якомога більше рідини – води чи чаю;

випити знеболювальне та за необхідності жарознижувальне.

Щоб уникнути таких станів, треба харчуватися збалансовано. Ніхто не говорить відмовлятися від білків – вони вкрай важливі. Проте у раціоні здоровї людини мають ще бути також жири та вуглеводи.

Джерело: Healthline