Белки – вещества, которые жизненно важны для нормального функционирования человеческого организма. Диетологи говорят об их пользе и настаивают на том, что каждый прием пищи должен содержать белковую пищу – мясо, рыбу, яйца, сыр, орехи, морепродукты.

Однако они тоже опасны. Слишком большое количество протеина может спровоцировать белковое отравление.

Это явление не редкое, особенно среди тех, кто увлекается правильным питанием, худеет или набирает мышечный вес.

При употреблении значительного количества белковой пищи, особенно морепродуктов, возникает риск накопления аммиака, мочевины и аминокислот в крови.

Такое состояние будет сопровождаться рядом признаков.

Симптомы острого белкового отравления:

тошнота;

рвота;

проблемы с работой кишечника;

боли в животе;

повышение температуры тела;

слабость.

Со временем это состояние может стать хроническим, из-за чего человек будет страдать от еще больших проблемх со здоровьем.

Симптомы хронического белкового отравления:

слабость;

повышенная утомляемость;

хрупкость костей;

мочекаменная болезнь;

головные боли;

помутнение в глазах;

сердечная недостаточность;

одышка.

Как лечить белковое отравление

Специалисты советуют при серьезном ухудшении состояния здоровья обратиться к врачу.

Самолечение возможно только во время легких симптомов.

Что можно делать:

принять адсорбенты (например, активированный уголь);

пить как можно больше жидкости – воды или чая;

выпить обезболивающее и при необходимости жаропонижающее.

Чтобы избежать таких состояний, нужно питаться сбалансированно. Никто не говорит отказываться от белков – они крайне важны. Однако в рационе здорового человека должны быть также жиры и углеводы.

Источник: Healthline