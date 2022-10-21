Громадська організація Афіна. Жінки проти раку запустила гарячу лінію інформаційної підтримки для пацієнтів з онкологічними захворюваннями – Пацієнт має право! Про це повідомила пресслужба МОЗ України.

Зазначається, що, зателефонувавши на номери +38 (066) 911 33 33 та +38 (068) 911 33 33, українці можуть отримати відповіді на актуальні питання:

які медичні послуги повинні бути безоплатними для пацієнтів;

як перевірити наявність ліків;

що робити, якщо відмовляються надати безкоштовно медичну послугу;

які можливості для лікування онкологічних захворювань в Україні та за кордоном.

Виклики оплачуються згідно з тарифами вашого мобільного оператора. Гаряча лінія працює з 10:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю.

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МОЗ нагадує, що щорічно близько 140 тис. українців дізнаються про свою діагностику. Тому рання діагностика онкозахворювань залишається пріоритетним напрямком Програми медичних гарантій (ПМГ).

У ПМГ входить шість досліджень, що дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях:

мамографія – обстеження молочних залоз;

гістероскопія – обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) – обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія – обстеження товстого кишечника;

цистоскопія – обстеження сечового міхура;

бронхоскопія – обстеження трахеї і бронхів.

При проведенні обстежень пацієнтам безкоштовно гарантується консультація лікаря, безпосередньо дослідження, аналіз і опис результатів, місцева або загальна анестезія при проведенні гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії і цистоскопії тощо.

Для проведення діагностичних досліджень встановлені вікові обмеження:

мамографію і колоноскопію призначають після 40 років;

гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію – після 50 років.

Медичний заклад для проведення необхідного дослідження допоможе знайти оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.