У Полтавській області на базі одного із санаторно-курортних закладів Миргорода планують створити центр для психологічної реабілітації військових та їхніх сімей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

– Під час візиту до Миргорода оглянули один із санаторно-курортних закладів, на базі якого планують відновлювати емоційний стан військових з інвалідністю та їхніх родин, – пише Лунін.

За його словами, цей процес відбуватиметься в супроводі мультидисциплінарної команди, до складу якої увійдуть психологи, соціальні педагоги, психіатри, масажисти.

Повідомляється, що Миргородська громада стане першою на Полтавщині та в Україні загалом, де випробують нову соціальну послугу в межах обласної програми.

Як розповів Дмитро Лунін, меморандум про взаємодію підписали три громади – Миргородська, Зіньківська та Решетилівська.

Джерело: Дмитро Лунін