Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Перший в Україні: у Миргороді буде відкрито центр психологічної реабілітації військових

23 Липня 2023, 13:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Миргород

У Полтавській області на базі одного із санаторно-курортних закладів Миргорода планують створити центр для психологічної реабілітації військових та їхніх сімей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

– Під час візиту до Миргорода оглянули один із санаторно-курортних закладів, на базі якого планують відновлювати емоційний стан військових з інвалідністю та їхніх родин, – пише Лунін.

За його словами, цей процес відбуватиметься в супроводі мультидисциплінарної команди, до складу якої увійдуть психологи, соціальні педагоги, психіатри, масажисти.

Читайте також:
Інститут ракуРеабілітація пацієнтів з онкологією та військовими травмами: в Інституті раку створюють нове відділення

Повідомляється, що Миргородська громада стане першою на Полтавщині та в Україні загалом, де випробують нову соціальну послугу в межах обласної програми.

Як розповів Дмитро Лунін, меморандум про взаємодію підписали три громади – Миргородська, Зіньківська та Решетилівська.

Джерело: Дмитро Лунін

Теги
Миргород реабілітація українські військові
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь